Организатор объяснил появление звезды гей*-порно на стенде курских героев ВОВ

Организатор размещения мозаики «Курская битва» в Железногорске Антон Польский заявил, что фото звезды гей*-порно Билли Херрингтона попало на панно из-за действий подростка. По его словам, снимок поместили на мозаике, потому что «ни у кого и мысли не было, что кто-то может глумиться над святыми для нас вещами», сообщает «Подъем» .

Ранее на стенде с курскими героями Великой Отечественной войны в Железногорске появились несколько снимков порноактера Херрингтона, ставшего героем мемов. Он был изображен в советской военной форме, нарисованной в фотошопе.

Бизнесмен Польский пояснил, что жители города присылали фото своих родственников, участвовавших в ВОВ, и подлинность этих снимков не проверялась. Фотографию порнозвезды убрали со стенда еще 2 мая, добавил он.

«Поскольку ни у кого и мысли не было, что кто-то может глумиться над святыми для нас вещами, и мы не являемся специалистами по американским актерам — у нас другие ценности и фильмы мы смотрим другие, то, к сожалению, было пропущено фейковое фото», — рассказал организатор акции.

По словам Польского, с подростком, приславшим фото Херрингтона для публикации на панно, беседуют полицейские. Глава Железногорска Александр Михайлов также заявил, что с несовершеннолетним «будут работать в плане патриотического воспитания».

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