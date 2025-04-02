Опухоль 20 см: таблетки для похудения едва не убили студентку из Подмосковья

сегодня в 13:25

В Подмосковье студентка едва не умерла от опухоли из-за таблеток для похудения

В Московской области врачи спасли студентку с 20-сантиметровой опухолью в желудке. По словам 19-летней девушки, ее состояние стало ухудшаться после употребления таблеток для похудения, купленных в Сети, сообщает SHOT .

Студентка несколько месяцев употребляла лекарства, надеясь избавиться от лишнего веса. Со временем худеющая начала замечать регулярные боли в животе и жаловаться на тошноту с рвотой.

Состояние девушки продолжало ухудшаться, и она решила обратиться в больницу Красногорска. Врачи провели обследование и выяснили, что в желудке пациентки есть новообразование размером 20 см.

Медики решили провести экстренную операцию. Она прошла успешно, и сейчас здоровью студентки ничего не угрожает.

В больнице девушку еще раз предупредили об опасности приема лекарств без консультации со специалистом.

Между тем в Москве скончался 24-летний студент из Мали, которому стало плохо во время поста по случаю Рамадана.