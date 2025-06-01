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Опубликованы кадры с места ЧП в Брянской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала в Telegram-канале кадры с места обрушения моста в Брянской области.

Отмечается, что организована проверку по факту повреждения ж/д инфраструктуры в Брянской области.

По данным МЧС, После обрушении моста в Брянской области погибли три человека, 28 пострадали.

В Брянской области, по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».

Московская железная дорога назвала причиной обрушения моста в Брянской области «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».