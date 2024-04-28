Опубликованы кадры последствий ночного торнадо в американском штате Оклахома

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После ночного торнадо город Салфир в американском штате Оклахома получил катастрофические разрушения. Соответствующие кадры опубликовал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На видеозаписях видно, что значительная часть города разрушена. Во многих зданиях обвалились стены и крыши. Обломки домов и автомобили разлетались на сотни метров. Многие строения не подлежат восстановлению. Также поломано большое количество деревьев.

«В городе с населением чуть более 5000 человек известно по крайней мере о 4 погибших», - написал синоптик в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Леус опубликовал кадры, как стихийное бедствие в США выглядело из космоса.