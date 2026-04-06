Опубликованы кадры чемодана, в котором нашли тело мужчины в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото с чемоданом, в котором нашли тело зарезанного мужчины на северо-востоке Москвы.

Ранее стало известно, что в субботу москвичка спустилась по нужде к водоему вблизи Алтуфьевского шоссе и заметила чемодан. Открыв его, женщина обнаружила внутри тело мужчины.

На опубликованных кадрах видно, как у воды лежит большой чемодан на колесиках, в котором находится труп. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По факту произошедшего столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

