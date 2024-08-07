Опубликованы фотографии пострадавшего при взрыве гранаты в Лобне
Фото - © Telegram-канал Mash
Mash опубликовал фотографии пострадавшего в жилом доме в Лобне, где в среду прогремел взрыв.
На снимках можно увидеть пострадавшего, возле которого сидит мужчина, и фото, где пациента грузят в машину скорой помощи. Кроме того, опубликован снимок кирпичного дома, в котором на одном из окон выбиты стекло и решетка.
Ранее сообщалось, что взрыв в жилом доме произошел после того, как разорвалась боевая граната. ЧП случилось на первом этаже.
Пострадавшему из-за инцидента оторвало кисть руки.
Фото - © Telegram-канал Mash