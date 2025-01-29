Опубликованы фото с места убийства лесных инспекторов в Калужской области

Трагедия произошла в среду в деревне Усохи Куйбышевского района. «Черный лесоруб» застрелил троих представителей лесничества, прибывших на сигнал о незаконной вырубке леса. Затем мужчина покончил с собой. В настоящее время еще двое инспекторов находятся в больнице.

На опубликованных кадрах видно, как на земле лежит тело одного из сотрудников лесной охраны с огнестрельным ранением головы. Запечатлен автомобиль лесничества марки УАЗ, который подозреваемый поджег.

«Черным лесорубом» оказался 63-летний Сергей Б., имеющий богатую криминальную биографию. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, угрозу убийством и хранение оружия, занимался незаконной деятельностью, известной как «черное копательство».

В ходе обыска в доме злоумышленника, расположенном в деревне Усохи, были обнаружены части пулемета, автомат, пистолеты, винтовка Мосина и большое количество боеприпасов.

В последнее время мужчина занимался незаконной вырубкой леса. Он мог бы отделаться штрафом, однако вместо этого открыл огонь по сотрудникам лесничества.