Опубликовано видео жуткого пожара в «Газели» на МКАД в Москве

сегодня в 12:44

В Москве на 92-м километре МКАД загорелась «Газель»

8 марта в Сети появилось видео с места крупного автопожара на 92-м километре МКАД, об этом сообщает «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах видно, что горящее транспортное средство стоит на обочине. В момент съемки видео кабина «Газели» была полностью охвачена огнем.

По словам очевидцев, «Газель» оборудована газовым баллоном. В связи с этим фактом к машине нельзя приближаться из-за риска детонации.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной автопожара, пока неизвестно.

