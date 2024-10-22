Опубликовано видео задержания подозреваемых в покушении на убийство Алихаджиева

Силовики прибыли в квартиру одного из фигурантов. Сначала они постучали, представились и попросили открыть дверь. Однако подозреваемый долго не хотел выходить, правоохранителям пришлось ждать какое-то время.

На случай, если бы им так и не открыли, у силовиков были при себе специальные инструменты для того, чтобы выломать двери. Однако подозреваемый все же сам вышел из квартиры.

Его скрутили, повалили на пол, убрали ему руки за спину. Затем на арестованного надели наручники. На следующем кадре запечатлен допрос фигуранта.

Ранее стало известно, что совершившего покушение на Алихаджиева зовут Василий К. Он уже был судим. Предполагаемым заказчиком убийства может быть бизнесмен Башир О. Обоих уже допрашивают.

Покушение на 58-летнего Алихаджиева было совершено 10 октября в деревне Лапино Одинцовского округа. В него выстрелили несколько раз.