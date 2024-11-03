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РВ: еще одно огромное кладбище с бойцами ВСУ появилось под Краматорском

Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны» опубликовал видеозапись с большим количеством захоронений украинских военнослужащих под Краматорском в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На кадрах видно, что на кладбище огромное количество свежих захоронений. Почти на всех могилах установлены украинские флаги или желто-синие венки. При этом на кладбище подготовлено много могил для будущих захоронений.

Выяснилось, что большинство украинских военнослужащих были похоронены в текущем году.

Ранее военный корреспондент Руслан Татаринов заявил, что потери ВСУ, по официальным некрологам, составляют 524 тыс. человек.