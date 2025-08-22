Опубликовано видео обрушения моста через реку Хуанхэ

В Китае обрушился строящийся мост через реку Хуанхэ. В результате погибли 12 рабочих. Момент обрушения попал на видео, сообщает Baza .

По предварительным данным, трагедия произошла в результате обрыва стального троса. Уже сейчас известно о 12 погибших, однако их число может увеличиться, так как еще четыре рабочих считаются пропавшими без вести.

Судя по кадрам, во время трагедии на мосту шли работы. В какой-то момент часть конструкции посередине просто рухнула вниз. Также появились искры.

Рухнувший мост расположен на железной дороге Сычуань — Цинхай. Сейчас на месте трагедии идут поисково-спасательные работы.

Ранее 15 августа в Севастополе рухнул строительный кран. В результате происшествия один человек погиб.