Опубликовано видео момента подрыва машины ДПС на вокзале в Москве

В ночь на 24 февраля в Москве в районе Савеловского вокзала молодой человек подорвал машину ДПС, в результате чего один из сотрудников погиб на месте, еще двое попали в больницу. Момент взрыва зафиксировали камеры наружного наблюдения, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, что рядом с вокзалом были припаркованы два служебных автомобиля, а также рядом стояла третья машина белого цвета. На видео неизвестный человек шел от белой машины в сторону двух служебных. Когда он оказался между автомобилями ДПС, прогремел взрыв.

От взрыва в районе происшествия в воздух поднялась пыль и дым, на несколько секунд закрыв собой место, где стояли припаркованные авто. Когда дым стал рассеиваться, стало понятно, что одна из машин сильно повредилась.

Люди, находившиеся рядом, отреагировали на случившееся и со всех сторон начали приближаться к месту происшествия.

Позднее выяснилось, что один из сотрудников ГАИ получил смертельные травмы. Еще двое пострадали и были госпитализированы в одну из столичных больниц. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал случившееся. Глава государства предположил, что предполагаемый преступник мог быть завербован с помощью интернета, а также в момент приближения к авто ДПС мог не знать, что тоже погибнет. Исполнителя могли взорвать удаленно. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

