Опубликовано видео ликвидации агента украинской разведки в Ленобласти

По информации ФСБ, украинский диверсант приехал в Россию из Литвы в марте. Он готовил теракты на объектах Минобороны РФ, в волонтерском центре и топливном терминале в Ленобласти.

Силовики нашли украинского агента на месте схрона в Гатчинском районе. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

Диверсанта пытались задержать еще 10 апреля, однако он оказал вооруженное сопротивление, бросил машину и скрылся от оперативников. В его автомобиле нашли огнестрельное оружие и следы взрывчатки. В квартире, которую он снимал в Москве, силовики обнаружили взрывчатку и боеприпасы.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Жертвами трагедии стали 145 человек. Пострадавшими признан 551 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для помощи семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокусе» в фонд «Российского Красного Креста» было собрано более 1,6 млрд рублей.

Глава региона отметил, что многие остались неравнодушными к трагедии и отправили средства для помощи пострадавшим в благотворительный фонд.