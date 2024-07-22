Опубликовано видео хоррор-квеста в Махачкале, где 2 девушки сгорели заживо

В Сети появилось видео того, как проходили квесты в «Доме ужаса» в Махачкале, где в результате пожара сгорели заживо две девушки, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах запечатлена посетительница уже прошедшего квеста, которой все же посчастливилось выбраться с него живой. На видео девушка прикована к стулу, а сотрудник заведения, изображая маньяка в маске и с бензопилой в руках, пугает ее. Посетительница в этот момент громко кричит.

Точно так же квест проходили 25-летняя Мадина и ее подруга, 19-летняя Асият. Первая девушка оказалась с заблокированными руками. Она не могла вырваться, когда начался пожар. В результате у Мадины обгорело 97% тела. Врачи не смогли спасти девушку.

Из огненной ловушки не смогла выбраться и Асият — она также погибла. Ее супруг, находившийся с девушками в квест-руме, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Следствие сейчас выясняет, почему сотрудники «Дома ужасов» не помогли жертвам и даже не попытались освободить Мадину.

Пожар в квест-комнате «Дом ужасов» в Махачкале произошел в ночь на 22 июля. В результате две посетительницы, проходившие задания, погибли.