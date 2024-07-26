Опубликовано видео доставки Серебрякова из Турции на допрос

Следственный комитет в Telegram-канале опубликовал видео, на котором фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова доставили в СК. Его задержали в качестве обвиняемого.

На видеозаписи силовики выводят закованного в наручники Серебрякова из микроавтобуса. Его доставили в СК на беседу с сотрудником силового ведомства.

Во время допроса обвиняемый рассказал подробности о подрыве машины. По словам мужчины, такой заказ ему выдал сотрудник СБУ, с которым он встречался за границей.

Обвиняемый рассказал сотруднику СК подробности о месте получения деталей для взрывного устройства. Также он сообщил, что из Турции планировал поехать на Украину, где должен был получить гражданство. После допроса Серебрякова поместили под стражу.

Ранее российские силовики обыскали дом, в котором жили родные обвиняемого в подрыве автомобиля. Работники правоохранительных органов изъяли смартфоны и компьютеры.