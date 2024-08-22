Опубликовано видео допроса задержанных в Крыму агентов ГУР МО Украины

Один из троих агентов СБУ, проживающий в Севастополе, сообщил, что после начала спецоперации с ним связался представитель украинских спецслужб по имени Александр. Он предложил мужчине поехать через Польшу в Киев, там обучиться подрывному делу, изготовлению СВУ и стрельбе.

На Украине шпион подписал контракт, а затем вернулся в Севастополь. В 2023 году ему приказали изготовить взрывное устройство, которое должно было быть использовано для разрушения газовой трубы. Спустя какое-то время ему поручили изготовить еще одно такое устройство.

Второй задержанный из Севастополя оказался завербован своим знакомым. Тот рассказал, что получил украинский паспорт в 2023 году и работает с СБУ. Мужчина попросил жителя Севастополя сообщать ему информацию о военных объектах. Задержанный рассказал, что в 2023 году передал знакомому данные о местонахождении объектов ПВО.

Третий агент, родом из Молдавии, сообщил, что отбывал наказание в ИК-10 в Херсонской области, а затем участники СВО привезли их в Керчь. В 2024 году его отпустили, после чего ему позвонил тот самый Александр из СБУ. Задержанному приказали найти взрывное устройство по координатам. Бомбу он должен был установить в насосной станции.

О задержании троих агентов Главного управления разведки Украины сообщили 22 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Мужчины были обучены шпионажу и проведению диверсий на территории РФ.