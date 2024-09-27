Опубликовано первое видео после взрыва на АЗС в Дагестане

Baza опубликовала видеозапись первых секунд после взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Республике Дагестан. В результате ЧП погибли 5 человек.

На опубликованных кадрах видно, как в результате взрыва обломки АЗС разбросало на несколько десятков метров, повреждения получили множество автомобилей. Люди в панике бегают и просят о помощи.

Ранее мощный взрыв произошел на АЗС Plus в Махачкале в районе села Новый Хушет в Дагестане. Предварительно, там взорвался газовый баллон.

В результате происшествия погибли 5 человек, в том числе ребенок, который возвращался домой из школы. Также известно о 10 пострадавших.