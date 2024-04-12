Опубликовано еще одно видео после взрыва автомобиля в Москве

В Сети появилось еще одно видео, снятое после взрыва авто экс-сотрудника СБУ

На видеозаписи видно, как пострадавший водитель снимает куртку и осматривает повреждения. Прозоров стоит на ногах, поэтому ранения могут оказаться не очень серьезными.

Пострадавший является бывшим сотрудником Службы безопасности Украины, перешедшем на сторону России. В прошлом году на него уже готовили покушение.

Toyota Land Cruiser Prado на севере Москвы взорвался через секунду после запуска двигателя, а эпицентр находился под местом водителя. По словам очевидцев, взрыв был громким и мощным.

Столичные следователи возбудили уголовное дело после инцидента с иномаркой. Сообщается, что были повреждены еще два автомобиля, которые стояли рядом с Toyota.