Опубликовано еще одно видео после взрыва автомобиля в Москве
Еще одно видео, снятое после взрыва автомобиля Toyota, принадлежащего бывшему сотруднику СБУ Василию Прозорову, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
На видеозаписи видно, как пострадавший водитель снимает куртку и осматривает повреждения. Прозоров стоит на ногах, поэтому ранения могут оказаться не очень серьезными.
Пострадавший является бывшим сотрудником Службы безопасности Украины, перешедшем на сторону России. В прошлом году на него уже готовили покушение.
Toyota Land Cruiser Prado на севере Москвы взорвался через секунду после запуска двигателя, а эпицентр находился под местом водителя. По словам очевидцев, взрыв был громким и мощным.
Столичные следователи возбудили уголовное дело после инцидента с иномаркой. Сообщается, что были повреждены еще два автомобиля, которые стояли рядом с Toyota.