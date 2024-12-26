Опубликован разговор агента СБУ со своей женой-связным

Пресс-служба ФСБ опубликовала диалог украинского агента с собственной супругой, которая была связным с СБУ. Мужчина должен был совершить покушение на высокопоставленного военнослужащего российского Минобороны, сообщает телеканал «Звезда» .

На записи женщина говорит, что сотрудники украинских спецслужб не контактируют напрямую с теми, кто должен совершить террористический акт, ведь «так надо». Завербованный должен ожидать до тех пор, пока не будут решены основные «организационные вопросы». После этого ему нужно совершить преступление.

Мужчина вместе с женой переехали на Украину в 2020 году. Через некоторое время его уволили, после чего им заинтересовались спецслужбы противника.

В Киеве мужчину научили использовать взрывчатые вещества. После чего направили в РФ транзитом через Грузию и Молдавию, поделился на допросе агент СБУ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ сорвали ряд покушений на высокопоставленных военнослужащих российского Минобороны.