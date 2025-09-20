Опубликовали видео последствий схода вагонов в Амурской области

сегодня в 09:38

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала в Telegram-канале последствия схода двух вагонов платформ и укладочного крана в Тындинском муниципальном округе Амурской области. Инцидент произошел 19 сентября примерно в 20:40 по местному времени.

На опубликованной записи укладочный кран вынесло с рельс на твердую поверхность. Он лежит наполовину перевернутый на бок.

Во время инцидента были травмированы 14 человек. Двое из них погибли.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшие смерть человека»). Тындинская транспортная прокуратура проверяет, как исполнялись требования законодательства о безопасности движения и использования ж/д транспорта.

