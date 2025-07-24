Определен примерный квадрат поиска пропавшего Ан-24 в Амурской области

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В оперативных службах рассказали, что определен примерный квадрат поиска пропавшего в Амурской области пассажирского Ан-24, сообщает ТАСС .

Ранее самолет Ан-24 с пассажирами на борту перестал выходить на связь в Амурской области. Инцидент произошел в районе 13 часов по местному времени.

Как сообщила авиакомпания, Ан-24 прошел проверку перед вылетом.

В авиаслужбах рассказали, что пропавший борт произвели около 50 лет назад. Сертификат годности продлили до 2036 года.

Ан-24 летел рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында. Предварительно, на борту было 43 пассажира (5 детей) и 6 членов экипажа.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц). Спасатели ищут борт.