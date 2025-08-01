Операция по пересадке волос в Турции обернулась смертью для британца
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38-летний путешественник из Великобритании погиб после операции по пересадке волос в турецком Стамбуле. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на материал The Sun.
Британец специально приехал в Стамбул, чтобы сделать себе пересадку волос. Операция была длительной — целых пять часов. Ее провели 28 июля.
После операции мужчина почувствовал себя хуже. Он вызвал скорую помощь, и доктора привезли его в больницу. Там пациенту оказывали медицинскую помощь, но он погиб.
Турецкая полиция проводит расследование обстоятельств случившегося. Проводятся экспертизы, был допрошен персонал больницы, где проходила операция. Причины гибели британца выясняют.
Ранее в Турции погиб турист из РФ, впавший в кому после прыжка с пирса пятизвездочного отеля формата «18+» в Анталье. Его отвезли в Москву, но пережить поездку мужчина не смог.