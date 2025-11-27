«Оперативно, блестяще»: в Москве у школы за дебош задержали парня

До задержания 21-летний правонарушитель предпринял попытку проникновения в школу, расположенную на улице Земляной Вал в Москве. После неудавшегося «штурма» учебного заведения, молодой человек переключился на припаркованные автомобили.

Представители Росгвардии пресекли деструктивное поведение дебошира и доставили его в отделение полиции. Там, придя в себя, задержанный почти дословно воспроизвел знаменитую фразу из вирусного ролика периода 2010-х годов, запечатлевшего задержание участника организованной преступной группировки.

«За что задержан был, не знаю. Просто подрался на улице. Росгвардия задержала оперативно, чисто, блестяще», — сказал молодой человек.

