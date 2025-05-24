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Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали быть бдительными.

Кроме того, опасность беспилотников объявили в Воронежской и Белгородской областях.

В последние дни наблюдается массовая атака дронов со стороны Украины и среди основных причин можно выделить несколько, в частности, привлечение внимание и оценка готовности российских ПВО, сообщил РИАМО полковник запаса, военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.