«Она продолжала дергаться»: жительница Подмосковья убила свою бабушку платком

Жительницу Наро-Фоминска обвинили в убийстве собственной бабушки. Следствие считает, что обвиняемая задушила родственницу тканевым платком во время пьяной ссоры в Апрелевке, при этом после убийства она утверждала, что женщина якобы умерла не по ее вине, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Расправа произошла 3 ноября. Женщина, будучи пьяной, пришла в частный дом в Апрелевке и начала ругаться с бабушкой. Во время конфликта 47-летняя родственница уронила пожилую женщину на пол и задушила ее платком.

После убийства гражданка вызвала полицию, но скрыла обстоятельства смерти потерпевшей. Позже женщина созналась, что именно она убила бабушку.

«Вот так скрутила (платок — ред.), вот так она (бабушка — ред.) лежала. <…> Она продолжала двигаться, дергаться», — говорила обвиняемая, показывая следователям, как она убивала родственницу.

Подозреваемая была задержана и стала фигуранткой уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время следствие походатайствует о заключении фигурантки под стражу.

