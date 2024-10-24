Около Петербурга заметили самолет-разведчик США

сегодня в 12:06

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint снова пролетает в воздушном пространстве Финляндии около российской границы. Борт НАТО пролетал около Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Исходя из маршрута полета, лайнер несколько раз находился около границы Финляндии и России. В воздух Boeing RC-135V Rivet Joint поднялся с аэродрома в Великобритании.

Boeing RC-135V Rivet Joint представляет собой крупный стратегический разведывательный самолет. Разведчиков приняли на службу в 1960-х годах и успели протестировать во всех военных конфликтах с участием США.

Ранее военная авиация США и Великобритании атаковала аэропорт в городе Ходейда на западе Йемена.