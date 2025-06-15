Около 35 человек пропали без вести в Израиле после ударов Ирана

После ударов Ирана по израильскому городу Бат-Ям без вести пропали около 35 человек, погибли трое, сообщает РИА Новости .

Как пишет портал Ynet со ссылкой на израильское командование тыла, количество погибших в Бат-Яме прошлой ночью увеличилось до трех человек.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ нанес первый удар в рамках операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков Ирана. В ответ Иран начал бить по противнику ракетами.

По данным израильских военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в процессе создании ядерного оружия за короткое время.