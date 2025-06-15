Около 2 тыс туристов из РФ застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

«В настоящее время туроператоры „разгребают завал“ с туристами в ОАЭ: на отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой», — заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

До обострения конфликта между Ираном и Израилем большинство российских рейсов в ОАЭ проходило через воздушное пространство Ирана. Сейчас авиакомпании принимают разные решения: «Победа» прекратила полеты и вернула деньги, «Аэрофлот» продолжит летать с дозаправкой в Самаре, Emirates летит в обход Ирана, Flydubai частично возобновила программу, а Air Arabia отменила все рейсы.

В ассоциации добавили, что для путешественников, чьи рейсы были задержаны в ОАЭ, туроператоры продлевают время пребывания в гостиницах. В отношении туристов, которые не могут вылететь в Эмираты на отдых, туроператоры работают индивидуально по каждому случаю.

Ранее стало известно, что более 1,3 тыс. пассажиров, которые летели в РФ, застряли в ОАЭ. Из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем отменили сразу 8 авиарейсов Шарджа — Москва.