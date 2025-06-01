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Около 10 взрывов прогремели над Липецком и областью

Около десяти взрывов прогремели над Липецком и областью. По предварительной информации, дроны Вооруженных сил Украины пытаются атаковать комбинат НЛМК, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, над городом были видны яркие вспышки и раздались не менее десяти громких взрывов.

Предварительно известно, что система ПВО сбивает украинские дроны на подлете к комбинату НЛМК. Отмечается, что беспилотники летели со стороны Ельца.

Над городом воет сирена воздушной опасности. Местных жителей попросили укрыться в безопасном месте.