Около 10 тыс птиц могут погибнуть из-за выброса мазута в Краснодарском крае

В Краснодарском крае из-за разлива мазута могут погибнуть около 10 тысяч птиц, в том числе краснокнижные виды. Под угрозой находятся популяции поморников, буревестников, чаек, бакланов, лебедей и других видов, сообщает Mash .

В результате низких температур мазут застывает в пухе, поэтому птицы прилипают к земле и замерзают. Также у пернатых снижается сопротивляемость к воздействию вещества, нарушается тепло- и водоизоляция. В опасности не только местные птицы, но и те, кто зимует на юге, например, чомги, большие бакланы, хохотуньи, озерные чайки и морские голубки.

В настоящее время сотни волонтеров готовятся к очистке пляжей в Анапе. Они закупают термобелье, палатки и обогреватели к ним, мешки, лопаты, теплые перчатки, сапоги и водонепроницаемую одежду. Обязательным условием для добровольцев является наличие костюмов химической защиты и специальной обуви.

Треть мазута будет собрана лопатами, остальная часть — с помощью абсорбентов (сена и опилок) в прибрежной зоне. Это позволит собрать мазут с мелководья и утилизировать хотя бы часть вещества, если течение не унесет его дальше.

Ранее в Анапе ввели режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию. Это произошло в результате крушения двух танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе. С выбросом мазута борются силы служб спасения и МЧС.