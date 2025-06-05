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Охранник музыкальной школы в Москве поцеловал в губы девочку

На 67-летнего охранника музыкальной школы в Москве возбудили уголовное дело за то, что он поцеловал 10-летнюю девочку в губы, сообщает РЕН ТВ .

По словам девочки, она переобувалась, когда мужчина подошел к ней. Он поцеловал ее в губы.

Охранник объяснил свой поступок. По его словам, он «хотел поднять настроение ребенку».

Девочка рассказала, что охранник и раньше оказывал ей знаки внимания, подходил к ней. Известно, что мужчина работает в школе больше месяца вахтовым методом. Сам он зарегистрирован в Астраханской области.

В отношении мужчины завели дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала мигранта-педофила, изнасиловавшего девочку. Подросток ушла с мужчиной с детской площадки на улице Кустодиева, ее нашли только на следующее утро.