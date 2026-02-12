Огромная воронка: дорога провалилась в Шанхае на месте строительства метро

сегодня в 14:23

Огромная воронка появилась на месте провала дороги в Шанхае

Огромная воронка образовалась на месте дороги на строительной площадке в Шанхае. Обрушение асфальта произошло за считанные секунды, сообщает РЕН ТВ .

Кадры с моментом ЧП опубликованы в Сети. На видео показана строительная площадка, рабочие в касках стоят на асфальтированной дороге. Внезапно ее часть начинает проваливаться. Это происходит за короткий миг.

К счастью, на этом участке не было людей. Рабочие вовремя успели эвакуироваться с места происшествия.

Предварительно, обрушение произошло из-за утечки грунтовых вод. Известно, что на площадке, где провалилась дорога, реализуется проект строительства метро.

Обрушение было такой силы, что жители, которые находились поблизости, почувствовали тряску.

Ранее резчика по металлу раздавило в автосервисе в Москве. Мужчина скончался из-за внезапно обрушившейся конструкции.

