Огромная воронка: БПЛА упал практически на крышу электрички в Подмосковье
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Фрагменты одного из украинских беспилотников, уничтоженных в Московском регионе, упали в нескольких метрах от железной дороги в Зеленограде. В результате стоящий поблизости поезд получил повреждения. Видео с места событий публикует «МК: срочные новости».
Утверждается, что кадры сняты возле депо «Крюково». На видео можно заметить крупную воронку, образовавшуюся из-за падения частей украинского дрона. Также виден, предположительно, фрагмент беспилотника и поврежденная электричка, у которой выбиты двери и окна.
Информации о наличии пострадавших не поступало.
Ночью 28 мая российские военные отразили атаку украинских БПЛА на Московский регион. Один из уничтоженных дронов рухнул у трассы в Подольске и вызвал пожар. Атака БПЛА также причинила ущерб зданию технопарка «Элма» в Зеленограде и частным домам в Чехове.