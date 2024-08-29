Огромная акула откусила подростку голову на Ямайке

На Ямайке трагически погиб школьник во время встречи с акулой

На тропическом острове Ямайка 26 августа произошла трагедия: 16-летний учащийся местной школы по имени Джамари Рид стал жертвой нападения гигантской акулы во время подводной охоты, сообщает «Царьград» .

Молодой человек отправился в море один, взяв с собой оборудование для подводной охоты. Когда он не вернулся к вечеру, его родители решили обратиться за помощью в полицию. Дайверы начали поиски в районе пляжа Фалмут-Фишинг-Бич и утром 27 августа обнаружили в воде сильно поврежденное тело.

У юноши были откушены голова и левая рука. Водолазы, которые извлекли труп, сообщили, что сначала наткнулись на оторванную руку, затем стали погружаться в этом районе и подняли со дна тело. Позднее они заметили рядом огромную акулу.

«Это была тигровая акула. Мы стали стрелять в нее, но не попали», — поделился один из дайверов Кристофер Рейнольдс.

Атаки акул на дайверов у побережья Ямайки происходят регулярно. Жители региона обращаются к властям с призывом принять меры по отстрелу акул. Тигровая акула может достигать до 6 м в длину.