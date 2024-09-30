Огонь охватил несколько улиц в поселке Сокологоровка в ЛНР

Несколько улиц на территории поселка Сокологоровка в Первомайске в ЛНР охвачены огнем, сообщил глава города Сергей Колягин в Telegram-канале .

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

По словам Колягина, горят жилые и не жилые индивидуальные жилые дома и хозпостройки. Весь поселок обесточен. Проводится эвакуация местных жителей, чье жилье пострадало или было уничтожено огнем, а также с улиц, которые находятся в опасной зоне.

Эвакуированных жителей доставляют в пункт временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее из-за засушливой и жаркой погоды на территории лесного фонда Подмосковья действовал максимальный V уровень пожарной опасности. В лесах произошло 18 пожаров, их оперативно ликвидировали.