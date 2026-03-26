Огонь охватил многоэтажку на Братской улице в Москве
Фото - © Telegram-канал «Москва с огоньком Live»
На Братской улице в Москве пылает многоэтажный дом. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «Москва с огоньком Live».
Судя по фото, из окон идет серый дым, виднеется огонь.
Предварительно, пожар произошел на нижних этажах. На данный момент причины и обстоятельства происшествия неизвестны. О наличии пострадавших информации нет.
На месте работают экстренные службы.
Ранее мужчина устроил пожар в квартире на улице Николоямской в Москве. В результате погибли четыре человека.
Видео - © Telegram-канал «Москва с огоньком».