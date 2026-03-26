сегодня в 09:05

Огонь охватил многоэтажку на Братской улице в Москве

На Братской улице в Москве пылает многоэтажный дом. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «Москва с огоньком Live».

Судя по фото, из окон идет серый дым, виднеется огонь.

Предварительно, пожар произошел на нижних этажах. На данный момент причины и обстоятельства происшествия неизвестны. О наличии пострадавших информации нет.

На месте работают экстренные службы.

Ранее мужчина устроил пожар в квартире на улице Николоямской в Москве. В результате погибли четыре человека.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.