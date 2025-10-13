Официантка случайно сломала гостю руку во время армрестлинга в баре Петербурга

В баре Санкт-Петербурга официантка случайно сломала руку посетителю, когда тот боролся на руках со своим другом. Девушка в шутку решила помочь его сопернику, но раздался хруст, сообщает Mash .

Два друга отдыхали в баре и решили выбрать в меню интерактивный коктейль, который предполагает еще и состязание по армрестлингу. Они отправились за стол, где приступили к борьбе.

Официантка в шутку решила помочь одному из мужчин и слегка нажала на руку, после чего раздался хруст. Диагноз — перелом со смещением, пострадавшему придется некоторое время ходить в гипсе. На восстановление понадобится минимум полгода.

По словам проигравшего в борьбе на руках, бар так и не связался с ним, а после подачи заявления в полицию в заведении стали отрицать свою вину в случившемся. В качестве ущерба ему предложили 100 тыс. рублей, но пострадавший затребовал 500 тыс.

Аналогичный случай произошел ранее в Саратове. Там судят студента, который сломал руку приятелю во время занятий армрестлингом на физкультуре в одном из вузов города. Молодого человека могут отправить в колонию на 8 лет.

