Одного из богатейших людей Польши нашли мертвым
Пропавшего основателя мебельной компании Nowy Styl и одного из богатейших людей Польши Ежи Кржановского обнаружили мертвым недалеко от его дома. Тело бизнесмена передали на вскрытие, сообщает Lenta.ru.
Как пишет местный портал Wirtualna Polska, причиной смерти Кржановского, предварительно, стал обширный инфаркт. Тело 54-летнего предпринимателя передали на вскрытие.
Накануне утром Кржановский вышел из дома на прогулку. Спустя несколько часов родственники заявили в полицию о пропаже предпринимателя. Правоохранительные органы искали мужчину с помощью служебных собак и беспилотников. Ночью возле лесного комплекса Дубина, что недалеко от дома бизнесмена, было обнаружено тело Кржановского.
В 1992 году Ежи и Адам Кржановские основал мебельную компанию Nowy Styl («Новый стиль»). Предприятие стало одним из самых известных в Европе. По итогам прошлого года выручка компании составила почти 310 млн евро.
Ранее стало известно, что пропавшего в 2018 году немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба нашли у любовницы в Москве. В 2021 году окружной суд Кельна официально признал одного из богатейших людей Германии мертвым.