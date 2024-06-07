Одного из богатейших людей Польши нашли мертвым

Пропавшего основателя мебельной компании Nowy Styl и одного из богатейших людей Польши Ежи Кржановского обнаружили мертвым недалеко от его дома. Тело бизнесмена передали на вскрытие, сообщает Lenta.ru .

Как пишет местный портал Wirtualna Polska, причиной смерти Кржановского, предварительно, стал обширный инфаркт. Тело 54-летнего предпринимателя передали на вскрытие.

Накануне утром Кржановский вышел из дома на прогулку. Спустя несколько часов родственники заявили в полицию о пропаже предпринимателя. Правоохранительные органы искали мужчину с помощью служебных собак и беспилотников. Ночью возле лесного комплекса Дубина, что недалеко от дома бизнесмена, было обнаружено тело Кржановского.

В 1992 году Ежи и Адам Кржановские основал мебельную компанию Nowy Styl («Новый стиль»). Предприятие стало одним из самых известных в Европе. По итогам прошлого года выручка компании составила почти 310 млн евро.

Ранее стало известно, что пропавшего в 2018 году немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба нашли у любовницы в Москве. В 2021 году окружной суд Кельна официально признал одного из богатейших людей Германии мертвым.