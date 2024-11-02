сегодня в 18:40

Главком ВСУ Сырский заявил, что Россия проводит одно из мощнейших наступлений

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале заявил, что российские войска проводят «одно из самых мощных наступлений» с начала СВО. Он добавил, что ситуация на фронте «продолжает оставаться сложной».

По словам Сырского, он провел переговоры с делегацией ВС Чехии, которую возглавлял начальник Генштаба генерал-лейтенант Карел Ржегка. Главком ВСУ обратил внимание коллег, что украинским подразделениям требуется постоянное обновление ресурсов из-за активных боев.

Чехию Сырский охарактеризовал как «преданную союзницу» Украины. По словам главнокомандующего, именно Прага инициировала некоторые критически важные инициативы для усиления украинской армии.

Между тем российские силы взяли под контроль Кураховку и Першотравневое.

