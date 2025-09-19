Один лесной пожар потушили рядом с пос Фрязево округа Электросталь за сутки

18 сентября на территории лесного фонда Московской области обнаружили 1 пожар. При проведении наземного патрулирования сотрудниками лесной охраны Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» во Фрязевском участковом лесничестве в 1 км от поселка городского типа Фрязево округа Электросталь был выявлен очаг возгорания. Пожар ликвидировали 5 человек личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники 3 часа, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Причина пожара — нарушения правил пожарной безопасности гражданами.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.