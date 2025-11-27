Один человек пострадал при жесткой посадке Ан-2 в Архангельской области
В аэропорту Васьково, расположенном в Архангельской области, самолет Ан-2 совершил аварийную посадку, в результате которой один человек получил травмы, сообщает SHOT.
Предварительно установлено, что воздушное судно, следовавшее рейсом из Лешуконского в Васьково, при приземлении повредило крыло и элементы шасси.
В момент жесткой посадки на борту самолета находились 12 пассажиров и два члена экипажа.
В итоге один из пассажиров получил ушиб руки, жертв удалось избежать. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.
