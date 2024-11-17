Один человек пострадал из-за взрыва беспилотника в цехе завода в Удмуртии

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Бречалов: произошел взрыв в цехе завода в Удмуртии после удара беспилотника ВСУ

На одном из цехов завода по адресу Ленина 101 в Ижевске произошел взрыв. Это случилось после падения украинского дрона, сообщает в своем Telegram-канале глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Посыпались стекла. При этом критические повреждения зданию нанесены не были. Сотрудников удалось успешно эвакуировать.

Ранения средней степени тяжести получил один человек. Его отвезли в больницу. Ликвидацией последствий занимаются сотрудники городских служб.

Ранее российские войска сбили два дрона и четыре безэкипажных катера ВСУ за ночь.