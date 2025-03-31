Один человек погиб в результате падения машины с паркинга на западе столицы

В результате дорожно-транспортного происшествия на Крылатской улице, возле дома 35, погибла женщина-водитель автомобиля «Фольксваген». По предварительным данным, она выехала с пятого этажа многоуровневого паркинга и упала вниз, сообщает Госавтоинспекция Москвы .

Водитель скончалась на месте происшествия. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Ранее СМИ сообщали, что машина упала с высотной парковки в Москве и загорелась.