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Очевидцы: черный дым идет из «Лахта-Центра» в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга заметили черный дым, который поднимается в районе «Лахта-Центра». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Причина появления задымления в текущий момент не установлена.

По словам очевидцев, в районе здания ранее был замечен некий «аппарат».

Экстренные службы проверяют сообщение о пожаре, заявка об этом им поступила.

«Лахта-Центра» — это общественно-деловой комплекс, расположенный на территории муниципального образования Лахта-Ольгино в Приморском районе Санкт-Петербурга. Центральная доминанта комплекса — башня высотой 462 м.