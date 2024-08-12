Очевидцы: боксера Двали избили во время пьяной драки у ночного клуба

Baza: боксера Двали избили во время драки у ночного клуба, когда он был пьян

В Сети распространилась информация, что на самом деле чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали в Феодосии жестоко избили, когда он, будучи пьяным, ввязался в драку, избил девушку и уложил на землю двух человек, сообщает Telegram-канал Baza .

По официальной версии, Двали приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксеров. 28 июля около 6:30 он возвращался с пробежки и увидел, как неизвестные избивают парня, и решил вмешаться в конфликт, где в итоге получил серьезную травму глаза.

Однако очевидцы сообщают, все было не так. По их словам, Двали ввязался в драку у ночного клуба и был в нетрезвом состоянии. Драка произошла на выходе из кафе «Аркадия». Один из мужчин пытался познакомиться с девушкой, ребятам из ее компании это не понравилось, завязалась драка. Именно в этот момент из заведения вышел боксер и набросился на дерущихся.

Предварительно установлено, что полиция задержала девятерых участников драки. Им предъявили обвинение по статье о покушении на убийство, а самого Двали наградили медалью за «Доблесть и отвагу».

Ранее медикам удалось спасти глаз боксера, который получил серьезные повреждения. Сам Двали уже чувствует себя хорошо, из больницы его уже выписали.