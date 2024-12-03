Очередное ЧП с цыганами в Самаре: на этот раз они избили школьника из-за игры

На этот раз они напали на школьника, который оказался сыном активиста общественной организации «Северный человек». Мальчику не только нанесли побои, но и залили его «перцем». В результате его экстренно госпитализировали.

Конфликт между подростком и группой цыган из одной школы возник, предположительно, из-за онлайн-игры. Цыгане настойчиво требовали, чтобы мальчик продал им свой аккаунт по низкой цене, но он решительно отказался.

Не добившись своего в переговорах, цыгане поджидали его после уроков и стали избивать, при этом оскорбляя его мать.

После избиения они также обрызгали его из перцового баллончика. У мальчика диагностировали сотрясение мозга и ожог роговицы.

Сообщается, что пострадавший — сын активиста, который не смог вмешаться, так как находился на вахте. Его товарищи оказали необходимую помощь семье. Полиция проводит проверку по статье о хулиганстве.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уже посетил пострадавшего в больнице, что, судя по всему, указывает на осознание проблемы на самом высоком уровне.