Очень цветастый букет: какие опасные вещества были в чаче из Сириуса

Как отметил эксперт, в домашнем, кустарно приготовленном алкоголе образуются сивушные масла в большом количестве, и метанол является одним из них. Также может при таком производстве может образовываться и этиленгликоль. Он может быть использован и как особая добавка.

«Потому что этиленгликоль тягучий, и его могут добавлять для того, чтобы придать напитку красивое течение, чтобы он красиво переливался из одного сосуда в другой. И чаще всего его можно видеть в вине», — добавил Водовозов.

Более того, по мнению специалиста, поражение почек в ряде случаев происходит из-за этиленгликоля. Тем не менее, для точности необходимо провести химический анализ опасной продукции для выявления причины, и не исключено, что в нем будет «очень цветастый букет».