Очень цветастый букет: какие опасные вещества были в чаче из Сириуса
Медицинский блогер, токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, говоря о смертельном отравлении 10 человек чачей, купленной на рынке в «Сириусе», рассказал, какие вещества могли оказаться в опасной чаче, сообщает NEWS.ru.
Как отметил эксперт, в домашнем, кустарно приготовленном алкоголе образуются сивушные масла в большом количестве, и метанол является одним из них. Также может при таком производстве может образовываться и этиленгликоль. Он может быть использован и как особая добавка.
«Потому что этиленгликоль тягучий, и его могут добавлять для того, чтобы придать напитку красивое течение, чтобы он красиво переливался из одного сосуда в другой. И чаще всего его можно видеть в вине», — добавил Водовозов.
Более того, по мнению специалиста, поражение почек в ряде случаев происходит из-за этиленгликоля. Тем не менее, для точности необходимо провести химический анализ опасной продукции для выявления причины, и не исключено, что в нем будет «очень цветастый букет».