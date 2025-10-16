«Очень страшная авария»: грузовик и фургон столкнулись в Домодедове

сегодня в 12:53

Страшное ДТП с участием фуры и фургона произошло в Подмосковье

Фура и грузовой фургон столкнулись на трассе в Домодедове. Одна из машин разбита «всмятку». Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Авария произошла возле деревни Одинцово. Судя по опубликованным кадрам, сильнее всего пострадал грузовой фургон, который практически превратился в груду металлолома.

У машины разбиты стекла, сильно повреждена, практически «всмятку», вся левая сторона. Фура между тем съехала на обочину. Очевидцы утверждают, что авария была «очень страшная».

Информация о количестве пострадавших на данный момент неизвестна. Обстоятельства происшествия уточняются.

16 октября первое массовое ДТП на ледяном асфальте произошло в Москве. В одном месте трассы столкнулись 11 машин, в другом — 4.

