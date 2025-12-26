Ocean Infinity снова начала искать обломки таинственно пропавшего рейса MH370

Американская исследовательская компания Ocean Infinity подтвердила РИА Новости , что снова начала поиски обломков самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин в 2014 году. Он таинственно исчез.

Поиски самолета возобновляются при поддержке властей Малайзии. Поскольку тема важная и деликатная, официальные комментарии будут давать власти государства.

В ночь на 8 марта 2014 года самолет Boeing 777-200, принадлежащий авиационной компании Malaysia Airlines, летевший по рейсу MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, перевозил 227 пассажиров. Также на борту были 12 членов экипажа. Еще там находился россиянин.

Самолет исчез с экрана радаров. Предварительно, борт мог потерпеть крушение на юге Индийского океана. Поисковая операция шла три года. Финансирование на нее выделяли власти разных государств. Однако обломки разбившегося воздушного судна по-прежнему не нашли. Министр транспорта Малайзии Энтони Локе 3 марта 2024 года пообещал продолжить искать самолет.

Последние поиски исчезнувшего воздушного судна возобновляли рядом с западным побережьем Австралии в конце февраля 2025 года. В апреле их остановили в связи с несезоном.

