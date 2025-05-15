Обыски проходят у заместителей экс-главы свердловской налоговой

Бывших заместителей экс-начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова задержали. У них проходят обыски, сообщает РИА Новости .

Логинов заочно арестован по делу о получении особо крупной взятки. Его задержанные заместители находятся на допросе. Они дают признательные показания.

Отмечается, что Логинов в конце прошлого года уехал в ОАЭ. Ранее его заочно арестовали. Также известно, что он находится в розыске.

Предварительно, экс-глава свердловской налоговой проходит по делу экс-главы УЭБиПК ГУМВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Его также обвиняют в получении крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому продлили меру пресечения. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере.